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В Одесі затримали ворожого інформатора: оприлюднював у соцмережах інформацію про об’єкти критичної інфраструктури
Служба безпеки викрила ще одного поплічника окупантів у результаті контрдиверсійних заходів на півдні України.Ним виявився місцевий житель, який підтримує збройну агресію РФ та виправдовує воєнні злочини рашистів.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що зловмисник оприлюднював у заборонених соцмережах інформацію про місця базування Сил оборони і розташування об’єктів критичної інфраструктури в Одеській області.
"Підхоплену" у соцмережах інформацію окупанти використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У разі "прильотів" ворожий інформатор виходив на місцевість для з’ясування та оприлюднення їхніх наслідків для повторних повітряних атак.
Контррозвідники СБУ встановили та затримали зловмисника в Одесі.
"За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, який підтримує збройну агресію РФ та виправдовує воєнні злочини рашистів. Крім того, на власних сторінках у заборонених соцмережах він закликав до насильницького захоплення державної влади та знищення українського народу", - повідомили в СБУ.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),
- ч. 1 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності),
- ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Раніше СБУ викрила ще одного агента ФСБ у ході масштабних контрдиверсійних заходів в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та озброєння підрозділів ЗСУ на території південного регіону.