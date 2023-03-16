В Одесі затримали ворожого інформатора, який коригував ракетні удари по місту

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одного поплічника рашистів в Одеській області. Зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони та стратегічно важливі об’єкти транспортної інфраструктури на території регіону.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що ворожий інформатор фіксував "результати" російських повітряних атак та надсилав їх ворогу для подальшого коригування повторних ударів по Одесі.

"Отримані відомості він передавав окремим рашистським "військовим кореспондентам", які, в свою чергу, інформували щодо зібраних ним відомостей представників спецслужб держави-агресора. Для комунікації використовували анонімний чат у забороненій соцмережі "Вконтакте"", - повідомляють в СБУ.

Крім того, щоб зібрати розвідінформацію зловмисник їздив по області та фотографував українські об’єкти.

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника на спробі поширити закриті відомості.

За даними слідства, фігурантом є місцевий мешканець, який підтримує збройну агресію рф та виправдовує воєнні злочини рашистів.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютер із доказами його злочинної діяльності.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану)", - зазначають в СБУ.

Повідомляється, що суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу ˗ тримання під вартою.

Раніше СБУ викрила ще одного російського агента у ході спецоперації у прифронтових районах Миколаївської області. Ним виявився контрактник однієї з військових частин, дислокованих на території регіону.