В Одесі затримали консультанта "партії Шарія", який працював на російську розвідку (ФОТО)

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі агента головного управління Генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ). Він збирав дані про місця розташування військових частин, особового складу і техніки ЗСУ та Нацгвардії України, а також систем протиповітряної оборони в Одесі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник передавав агресору цілі для повітряних ударів по Одесі, відслідковував місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО, звітував про наслідки "прильотів" ракет і ударів дронами-камікадзе.

За даними слідства, зловмисник є приватним юристом, який раніше був помічником-консультантом декількох депутатів із фракції "партії Шарія" в одній із райрад Одеської області.

"Після повномасштабного вторгнення РФ він разом із дружиною виїхав до тимчасово окупованого Сімферополя, де за власної ініціативи звернувся до "військового комісаріату Криму". Там одесит був завербований кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідувального центру російського ГРУ Григорієм Івановим. Він працював під прикриттям та представився співробітником ФСБ", - зазначили в СБУ.

Як повідомляють правоохоронці, чоловік дав підписку про негласне співробітництво на користь РФ, після чого агенту було присвоєно оперативний псевдонім "Diezel".

"Фігурант отримав 500 доларів США "авансу" за проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. І після цього повернувся в Одесу для збору розвідданих. Тут він також намагався встановлювати контакти з місцевими правоохоронцями, вивчаючи їх кандидатури для поповнення агентурної мережі російських спецслужб", - підкреслили в СБУ.

Комунікацію з воєнною розвідкою РФ ворожий агент підтримував через анонімний чат у популярному месенджері, звідки видаляв всю інформацію після кожного сеансу зв’язку.

Згодом для прикриття він влаштувався до однієї з місцевих громадських організацій, які залучаються до підтримання правопорядку у місті.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено:

мобільні телефони та електронні носії інформації з доказами незаконної діяльності;

зброю та боєприпаси, які направлено на експертизу.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", - повідомили в СБУ.

Там додали, що також планується повідомлення про підозру у шпигунстві його російському куратору. Контррозвідники спецслужби ідентифікували оперативні звʼязки російського розвідника - ще пʼятьох кадрових співробітників ГРУ РФ з числа його близького оточення.

Крім того, контррозвідка СБУ ідентифікувала дружину зрадника, яка зараз мешкає у Санкт-Петербурзі і також співпрацює з російським ГРУ, отримуючи щомісячну платню. Зокрема, жінка адмініструє Телеграм-канал, який на замовлення ворожих спецслужб поширює фейки про ситуацію в Одесі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у державній зраді.

Раніше Служба безпеки затримала у Миколаєві зрадницю, яка "зливала" до ФСБ інформацію про наслідки російських повітряних ударів по об'єктах критичної інфраструктури регіону.