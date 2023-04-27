В Одеській та Дніпропетровській областях викрили схему незаконного обміну російських рублів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили схему незаконного обміну російських рублів, обіг яких заборонено на території України, на українську гривню та навпаки.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Схема діяла на території Одеської та Дніпропетровської областей з квітня 2022 року.

"Оголошення про обмін фігурант розміщував у телеграм каналах, використовував заборонену в Україні платіжну систему. Обмінювати шахраї пропонували будь-яку суму", - йдеться у повідомленні.

Детективи в ході обшуків виявили та вилучили цінності на загальну суму понад 670 тисяч гривень. Це грошові кошти, декілька мобільних телефонів, ноутбук, sim-картки, 7 банківських карток та комп’ютер. На вилучене майно накладено арешт.

Правоохоронці повідомили одеситу про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України (здійснення незаконних дій пов’язаної з конвертацією електронних грошей, обіг яких заборонено на території України), йому загрожує штраф.

Кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом.

Нагадаємо, раніше детективи територіального управління Бюро економічної безпеки в Києві та Київській області викрили масштабну незаконну схему з виготовлення та реалізації тютюну для кальяну в Кривому Розі Дніпропетровської області.