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Категория
Преступность
Дата публикации

В Одессе накрыли криптовалютную ферму, воровавшую электроэнергию с госпредприятия (ФОТО)

В Одессе накрыли криптовалютную ферму, воровавшую электроэнергию с госпредприятия (ФОТО)
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщает о ликвидации подпольного центра по майнингу криптовалют, похищавшего промышленные объемы электроэнергии с государственного объекта критической инфраструктуры.

В спецслужбе не указывают, о каком предприятии идет речь, но намекают, что данная противоправная деятельность могла "привести к чрезвычайным ситуациям в транспортной сфере, в том числе при железнодорожных перевозках".

Кроме того, отмечается, что нейтрализация нелегального бизнеса позволила предотвратить миллионные бюджетные убытки, точный размер которых установит экспертиза.

По данным следствия, к созданию майнинг-центра причастны двое жителей областного центра. Технологическое оборудование для майнинга электронных денег было установлено в арендованном складском помещении на территории города.

Часть прибыли, по данным следствия, дельцы конвертировали в иностранную валюту и выводили за границу через третьих лиц. Остальные же цифровые деньги они хранили в собственных виртуальных кошельках.

Установлено, что электропитание специализированного оборудования злоумышленники осуществляли по несанкционированному подключению к государственной электросети.

В ходе обысков на складе и по местам жительства дельцов правоохранители обнаружили более 100 единиц компьютерной техники и оборудования для майнинга криптовалют, а также средства связи и документацию с доказательствами противоправной деятельности. Изъятые предметы и материалы направлены на экспертизу.

Фото 2 — В Одессе накрыли криптовалютную ферму, воровавшую электроэнергию с госпредприятия (ФОТО)
Фото: СБУ
Фото 3 — В Одессе накрыли криптовалютную ферму, воровавшую электроэнергию с госпредприятия (ФОТО)
Фото: СБУ
Фото 4 — В Одессе накрыли криптовалютную ферму, воровавшую электроэнергию с госпредприятия (ФОТО)
Фото: СБУ
Фото 5 — В Одессе накрыли криптовалютную ферму, воровавшую электроэнергию с госпредприятия (ФОТО)
Фото: СБУ

Мероприятия по разоблачению и документированию правонарушения проводили сотрудники киберподразделения и следователи управления СБУ в Одесской области при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры. В настоящее время расследование продолжается.

Напомним также, что в начале декабря криптовалютную ферму на коммунальном предприятии накрыли в Кривом Роге. Кроме того, подпольную криптоферму в съемном ангаре выявили и в Бучанском районе Киевской области.

Автор:
Тимофей Беспятов