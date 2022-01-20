В Одессе поймали пограничников, "выбивавших" деньги из людей: попались на похищении бизнесмена (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция и Служба безопасности Украины нейтрализовали в ходе спецоперации в Одессе преступную группировку, организованную сотрудниками Государственной пограничной службы.

Как говорится в сообщении спецслужбы, что члены группы представлялись сотрудниками правоохранительных органов и незаконно задерживали граждан под вымышленными предлогами.

После этого из них "выбивали" деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности. Кроме того, злоумышленники проводили несанкционированные обыски и обворовывали дома жителей областного центра.

По оперативным данным, организатор группировки и его сообщник являются действующими сотрудниками структурных подразделений Госпогранслужбы. При этом своим жертвам они представлялись сотрудниками Нацполиции, СБУ и других правоохранительных органов.

Задокументированы факты противоправных действий в отношении местного предпринимателя. Участники группировки, угрожая насилием и физической расправой, требовали у него оплатить "долг".

Двух пограничников-организаторов банды задержали при попытке похищения человека. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Им собираются вменить часть 2 статьи 146 и части 2 и 3 статьи 187 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищение человека и разбой). Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечению к ответственности других причастных.

Разоблачение и задержание злоумышленников проводил спецназ управления СБУ в Одесской области совместно со следователями отделения №3 Одесского райуправления полиции при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.

При этом СБУ опубликовала и видео самого похищения молодого человека двумя неизвестными лицами. Судя по формулировке в сообщении и тому, что снято оно целенаправленно и с рук оператора, спецслужба знала заранее о намерениях нападавших. Однако подробностей о ситуации с бизнесменом не сообщает.

Как уточняют в прокуратуре, задержание произошло 19 января. Сообщается, что представившись сотрудниками полиции, двое мужчин незаконно лишили свободы 23-летнего парня, надев наручники и поместив его в автомобиль. После этого подельники, угрожая пистолетом, избили потерпевшего и завладели его деньгами в сумме 40 тысяч грн.

Позже задержанные проникли в квартиру похищенного, где украли 34 тысячи грн. Однако довести преступный план до конца им не удалось, поскольку они были пойманы правоохранителями.

При задержании у них нашли удостоверения сотрудников ГПСУ. При этом в прокуратуре осторожно добавляют, что информация о принадлежности нападавших к вышеуказанному ведомству проверяется.

Судя по опубликованным силовиками фото, задержание произошло во дворе у дома по улице Филатова, 2-А на Черемушках.