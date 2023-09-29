В порту Рені вилучили майже 1 мільйон пачок контрабандних цигарок (ФОТО)

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області виявили у Ренійському морському торговельному порту 45-футовий контейнер з контрабандними сигаретами іноземного походження.

Як повідомляють у БЕБ та Одеській обласній прокуратурі, контейнер та вантаж були ввезені судном з Об’єднаних Арабських Еміратів з порушенням митного та податкового законодавства.

В ході слідчих дій детективи виявили та вилучили понад 900 тисяч пачок сигарет марки AllStars без марок акцизного податку, що перевозилися в 1830 коробах. При цьому встановлено, що товар за документами призначався вигаданому отримувачу.

Орієнтовна вартість сигарет сягає майже 74 мільйонів гривень. Наразі вживаються заходи задля встановлення усіх причетних до незаконної оборудки, вирішується питання щодо арешту вилученого майна.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура

Розслідування справи ведеться за фактом частиною 1 статті 199 та частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу (ввезення в Україну незаконно виготовлених чи підроблених марок акцизного податку, незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів).

Нагадаємо також, що в квітні в південній частині Одещини було знайдено підпільну сигаретну фабрику. На місці знайшли, окрім обладнання, 2,2 тонни тютюну та майже 400 тисяч пачок готової тютюнової продукції.