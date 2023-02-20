В Раді визнали незадовільною роботу керівництва БЕБ

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики визнав незадовільною роботу Бюро економічної безпеки. Про це на своєму телеграм-каналі написав народний депутат Ярослав Железняк.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За його словами, парламентський комітет вирішив рекомендувати Кабінету Міністрів затребувати звіт БЕБ за 2021 рік.

Також парламентський комітет рекомендував Уряду провести нові конкурси на посади вищого керівництва БЕБ, щоб перезавантажити його роботу та провести повну переатестацію всіх співробітників відомства крім адмінперсоналу.

Нагадаємо, на початку лютого після корупційного скандалу в міністерстві оборони в Україні активізувалась боротьба з корупціонерами всіх рівнів. Зокрема 1 лютого підозру від ДБР отримав колишній замміністра оборони В’ячеслав Шаповалов, котрий підозрюється в причетності до закупівель продуктів для ЗСУ за завищеними цінами. Крім цього було звільнено керівника Митної служби та анонсовано кадрові зніми у всьому керівному складі цієї структури.