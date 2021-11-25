В Россию из Украины пытались вывезти 22 кг взрывчатки в микроавтобусе

Служба безопасности Украины и Госпогранслужба пресекли контрабандный вывоз из Луганской области в Россию около 20 кг пороха под видом тонера для принтера. Как говорится в сообщении СБУ, опасный груз перевозили рейсовым микроавтобусом среди личных вещей пассажиров.

В ходе отработки оперативной информации правоохранители задержали транспортное средство на пункте пропуска "Меловое". По предварительным данным, водитель автобуса получил багаж от руководителя транспортной компании. Перевозчик должен был передать опасное вещество заказчику на одной из автозаправочных станций на территории Ростовской области РФ.

Открыто производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 201 (покушение на контрабанду) Уголовного кодекса.

В свою очередь в ГПСУ уточняют, что в найденных флаконах пороха было больше 22 кг. Судя по опубликованному ведомством видео, речь все же идет о частном извозчике и небольшом микроавтобусе без указания маршрута следования.

"В ходе осмотра автомобиля Renault, следовавшего из Украины в РФ, правоохранители обратили внимание на заметно волновавшегося 39-летнего водителя. Впоследствии в ходе совместного углубленного погранично-таможенного осмотра транспортного средства служебная собака пограничников среагировала на стоящие в салоне коробки", — рассказали в погранслужбе.

Водитель же заявил силовикам, что перевозил товар по просьбе знакомого и якобы не знал, что во флаконах находится совсем другая смесь.

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Напомним также, что в июне в Луганской области пытались переправить из РФ в Украину почти 100 тысяч пачек сигарет в самосвале ЗиЛ.