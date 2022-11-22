В Швеції затримали двох росіян підозрюваних в шпигунстві

Шведські правоохоронці затримали двох осіб підозрюваних в шпигунстві. Про це повідомляє AP.

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"Влада повідомила мало подробиць про цю справу, але шведські ЗМІ послалися на свідків, які описали елітну поліцію, що спустилася з двох вертольотів Black Hawk, щоб заарештувати пару, яка, ймовірно, шпигунила на користь Росії", - пише видання.

Прокуратура Швеції заявила, що один із двох був звинувачений у "грубій незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та проти іноземної держави". Влада не назвала іншу країну, проти якої шпигував підозрюваний.

Служба безпеки Швеції повідомила, що операція, що включала обшуки будинків, проводилася за сприяння поліції та Збройних сил Швеції, які надали гелікоптери. Шведські спецслужби заявили, що розслідування "ведеться вже деякий час".

Агентство не зазначило, на яку країну працювали двоє підозрюваних, і не повідомило жодних інших подробиць. Шведські ЗМІ повідомили, що підозрюваними є чоловік та жінка віком 60 років, і що вони є парою. Шведська газета Aftonbladet повідомила, що це росіяни, які приїхали до Швеції наприкінці 1990-х років.

Нагадаємо, Служба військової контррозвідки ФРН (MAD) попередила про активність іноземних розвідок, у тому числі російських та китайських, на території Німеччини.