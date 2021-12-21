В топливно-энергетическом комплексе Украины НАБУ выявило коррупцию на 4 млрд грн

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — одно из основных направлений деятельности детективов НАБУ. Об этом директор ведомства Артем Сытник заявил во время презентации Антикоррупционного обзора энергетического сектора в Украине, сообщает Укринформ.

"Не зря первые уголовные производства касались именно злоупотреблений в этой области и они уже расследованы и слушаются в суде", — отметил Сытник.

В частности, он сообщил о "газовом деле", которое открыто по факту завладения свыше 1,6 млрд грн от добычи и продажи газа через договоры совместной деятельности. Был приведен пример расследования, а по факту завладения 600 млн грн двух государственных предприятий - "ВостокГОК" и "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

"В обоих случаях организаторами схем обвинения считают бывших народных депутатов Украины", – подчеркнул директор НАБУ.

По его словам, НАБУ расследовало в рамках свыше 380 уголовных производств по злоупотреблениям в топливно-энергетическом комплексе, в более чем 100 из них расследование закончено — дела переданы в суд.

"На скамье подсудимых оказались более 75 человек, в отношении двух из них есть приговоры суда с реальным заключением, которые вступили в законную силу. Размер ущерба, установленного в результате коррупции, разоблаченной в топливно-энергетическом комплексе по делам, которые в суде, превышает 4 млрд грн", - сказал Сытник.

Напомним, Печерский районный суд Киева разрешил задержание бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина для его привода в суд с целью рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Внештатного советника министра энергетики Украины, бывшего директора государственного предприятия «Оператор рынка» подозревают в том, что он завладел крупной суммой госсредств: выписал себе премии боле чем на 2 млн грн.