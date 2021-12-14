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В Украине будут судить братьев-контрабандистов из Турции, пойманных с партией героина на 1 млрд грн
Прокуратура АР Крым и Севастополя направила в суд обвинительный акт в отношении двух граждан Турции, курировавших канал поставок героина в Украину.
Как сообщает Офис генерального прокурора, им вменяют часть 3 статьи 305, часть 3 статьи 307 Уголовного кодекса (контрабанда и незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка и сбыт наркотических средств).
Напомним, что 23 июля эти иностранцы, оказавшиеся братьями, были задержаны в Киеве в результате международной спецоперации. Также была изъята прибывшая в украинскую столицу огромная партия героина.
Из общего веса найденного "товара" в 368 кг чистого наркотика, согласно выводам эксперта, оказалось 192 кг, что по ценам "черного рынка" эквивалентно 1 млрд грн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По данным следствия, иностранцы организовали масштабную схему перевозки героина из Ирана через территорию Армении и Грузии для дальнейшего сбыта как в самой Украине, так и контрабанды наркотика в страны Европейского Союза.
Для беспрепятственного пересечения границ злоумышленники маскировали наркотики в специально оборудованный пустотелый кирпич.