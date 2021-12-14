В Украине накрыли крупнейшую сеть поддельных Covid-сертификатов

В Киеве разоблачена еще одна схема незаконного получения международных свидетельств о вакцинации от Covid-19. “Прибыль” злоумышленников составила более 5 млн грн ежемесячно. Сейчас это самая большая по количеству изготовленных Covid-фальшивок сеть в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Служба безопасности Украины.

Установлено, что противоправную деятельность организовали два жителя столицы. Для реализации схемы они привлекли нескольких руководителей медучреждений и 6 семейных врачей из разных регионов страны.

За разные суммы денег они вносили данные клиентов в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в приложение "Дія".

Для передачи "списков" для оформления фиктивных документов организаторы сделки привлекали посредников. Кроме того, через них поддерживали связь и передавали деньги.

Сейчас решается вопрос по сообщению организаторам схемы о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения.

В рамках уголовного производства идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.

Ранее СБУ и полиция разоблачили и пресекли деятельность трех сетей по изготовлению и продаже фейковых Covid-сертификатов и ПЦР-тестов в Киеве во Львовской и в Ровенской областях.