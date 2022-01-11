В Украине задержали мошенника: похитил более 18 млн грн со счетов граждан Евросоюза

Киберполиция Украина вместе с правоохранителями Германии разоблачила 40-летнего участника транснациональной мошеннической группы, который занимался хищением средств со счетов иностранных банков. Общая сумма ущерба составляет более 18 миллионов гривен, сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Украинец вместе с сообщником получали на хакерских форумах скомпрометированные реквизиты банковских счетов граждан стран Евросоюза. Используя эти данные, злоумышленники оплачивали покупки в интернет-магазинах за счет потерпевших.

Приобретенные товары фигуранты перепродавали и получали "прибыль".

Обыск

Злоумышленники также создавали сайты с предложениями по трудоустройству и набирали торговых агентов. Через них товары сбывали в восточноевропейском зарубежье. Вознаграждение члены преступной группы получали на электронные кошельки.

Cотрудники украинской полиции в присутствии правоохранителей Германии провели обыски по месту проживания злоумышленника и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны.

Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Второй соорганизатор преступной группы задержан немецкими полицейскими и находится под стражей в Германии, где имеет статус обвиняемого.

Ранее киберполиция разоблачила злоумышленников, которые устанавливали скимминговое оборудование на POS-терминалы для считывания данных банковских карт украинцев. Далее фигуранты изготовляли дубликаты карт и обналичивали деньги потерпевших.

Другая группа мошенников подделывала платежные поручения и пыталась завладеть деньгами, предназначенными для покупки медицинского оборудования для обследования больных Covid-19, но была разоблачена киберполицией. Правоохранители предотвратили хищение более $720 тысяч.