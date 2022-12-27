В Україні арештовано майно російського олігарха на майже 2 млрд грн - СБУ

На території декількох морських портів України виявили підпільні склади з залізною рудою, що належать компанії російського олігарха Алішера Усманова, майно арештували.

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Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

За інформацією СБУ, у результаті слідчо-оперативних дій встановлено місцезнаходження підпільних складів РФ, де зберігали понад 160 тис. тонн української залізної руди. Приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України. Загальна вартість вилучених корисних копалин становить майже 2 млрд грн.

"Встановлено, що знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва кремля Алішера Усманова. Після 24 лютого цього року на нього накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, приховану сировину представники РФ намагались нелегально переправити морськими суднами на територію країни-агресора. Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу РФ для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань.

За матеріалами Служби безпеки, на вилучене майно накладено арешт та вирішується питання щодо його передачі до АРМА.

Нагадаємо, 14 квітня у Гамбурзі заарештували розкішну яхту, яка належить сестрі російського олігарха Алішера Усманова.