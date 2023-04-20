В Україні арештували 18 млн кубометрів газу на понад 144 млн грн, які належали Новинському

За матеріалами Служби безпеки накладено арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ "Укртрансгаз" та намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що для того, щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов’язані з РФ.

Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів.

Втім, співробітники СБУ викрили злочинну схему і заблокували її.

Загальна вартість арештованих обсягів блакитного палива становить більше ніж 144 млн грн.

"У межах кримінального провадження за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - повідомили в СБУ.

Раніше за матеріалами СБУ накладено арешт на корпоративні права 40 підприємств Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору.

Нагадаємо, що 1 грудня Рада національної безпеки та оборони вирішила ввести санкції проти Новинського та низки священників Української православної церкви, і того ж дня це рішення ввів у дію президент Володимир Зеленський.

До цього, на початку липня, Новинський, який був у Раді останнього скликання позафракційним депутатом-мажоритарником та балотувався від забороненої нині партії "Опозиційний блок" в окрузі №57 (Донецька область), подав заяву про складення повноважень, яку парламент задовольнив.