В Україні арештували активи фармацевтичної компанії на 1 млрд грн

В управління АРМА передано російську частку капіталу фармацевтичного підприємства, активи якого у грошовому еквіваленті складають близько 1 млрд грн.

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Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

У відомстві зазначили, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому стосовно суб’єкта господарювання, пов’язаного з РФ.

"Компанія займає провідне місце на ринку України із постачання лікарських засобів до закладів охорони здоров’я України", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, службові особи підприємства мають безпосередній зв'язок із РФ та можуть бути причетними до фінансування держави-агресора.

Зазначимо, правоохоронці під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами диверсії та ведення агресивної війни виявили 19 компаній, які підконтрольні Російській Федерації, активи яких становлять понад 7,75 млрд грн, в тому числі і в офшорах.