В Україні арештували активи підконтрольної РФ компанії, яка збувала оптові партії російських моторних мастил

Служба безпеки у результаті слідчо-оперативної роботи у Чернігівській області ліквідувала механізм незаконного збуту паливно-мастильних матеріалів виробництва країни-агресора РФ.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"До оборудки причетна українська компанія, яка входить до структури підсанкційної кремлівської фінансово-промислової групи "Газпром". Ця філія російського монополіста збувала в Україні оптові партії російських моторних мастил та інших засобів техобслуговування автомобілів, які нелегально завозила в нашу державу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, після захоплення частини Чернігівщини ворог використовував територію цього підприємства для базування особового складу та військової техніки окупаційних угруповань.

Служба безпеки на підставі зібраних доказів ініціювала накладення арешту на корпоративні права, нерухомість і автопарк підконтрольної РФ компанії. Загальна сума арештованих активів становить понад 35 млн грн.

За даними слідства, для прихованого збуту російської продукції ділки реалізовували її під брендами українського виробника, а більшу частину одержаних прибутків переправляли до РФ.

Правоохоронці провели 14 обшуків в офісних і виробничих приміщеннях компанії та виявили підготовлені до збуту великі партії російського товару, бухгалтерську документацію, комп’ютери та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.

Розслідування триває у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше СБУ виявила на території декількох морських портів України підпільні склади з залізною рудою, що належать компанії російського олігарха Алішера Усманова, майно арештували.