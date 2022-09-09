В Україні арештували активи підприємства вартістю 3,6 млн грн, бенефіціаром якого є громадянин РФ

За клопотаннями прокурорів Донецької обласної прокуратури заарештовано і передано до АРМА корпоративні права і майно суб’єкта господарювання, кінцевим бенефіціаром якого є громадянин РФ. Загальна вартість переданих активів складає понад 3,6 млн грн.

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Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, що займається виробництвом керамічної продукції у м. Слов’янську, викрито у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань НП України в Донецькій області.

Нагадаємо, правоохоронці наклали арешт на корпоративні права компаній, які займаються продажем косметики та парфумерії на суму 881 тисячу гривень. Кінцевим бенефіціарним власником мережі виявилась громадянка Росії.

Нагадаємо, раніше було арештовано корпоративні права та майно підприємств на суму понад 1 млрд грн, власником яких є ексдепутат Держдуми РФ.

Також в АРМА було передано арештовані активи підприємства на Вінничині, що займається виготовленням побутової хімії. Це корпоративні права - 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукція і сировина на понад 500 млн грн.