В Україні арештували майно охоронця Януковича на 50 млн грн (ФОТО)

В межах кримінального провадження за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, накладено арешт на майно начальника служби безпеки президента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що за матеріалами Служби безпеки накладено арешт на все майно керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича.

Рішення суду стосується:

елітного готельного комплексу в Буковелі загальною площею понад 1,2 тис. м2;

квартири в центральному районі Києва загальною площею понад 200 м2;

двох паркомісць в столиці;

5 земельних ділянок загальною площею понад 1 га, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області.

Загальна вартість арештованих активів становить майже 50 млн грн.

Наразі перевіряється причетність їхнього власника до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України.

Крім того, під час обшуків у столичній квартирі фігуранта виявлено:

13 одиниць зброї, у тому числі колекційної;

понад 5,6 тис. набоїв;

мобільні телефони, комп’ютери, документи та чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

"У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) триває слідство для з’ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України передав в управління Фонду держмайна конфісковане майно президента-втікача Віктора Януковича. Зокрема, до ФДМУ перейшли активи на території урядової резиденції "‎Межигір’я".