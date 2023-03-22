В Україні арештували майно заводу російського олігарха Шелкова: що відомо

Детективи Бюро економічної безпеки викрили титановий завод підсанкційного російського олігарха, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Майно заводу арештували.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що мова йде про ТОВ "ВСМПО Титан України". Бенефіціарним власником цього товариства є громадянин РФ, наближений до Кремля олігарх Михайло Шелков, проти якого введені санкції РНБО.

Слідством встановлено, що службові особи цього товариства безпідставно сформували витрати на суму понад 155 млн грн по взаємовідносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності. Таким чином до бюджету не було сплачено податок на прибуток та податок на додану вартість у сумі майже 40 млн грн.

Окрім того, з'ясовано, що у період 2019-2022 років, директор ТОВ "ВСМПО Титан Україна", намагався приховати активи підприємства, які перебували на балансі товариства.

За договором купівлі-продажу, обладнання та виробничі потужності заводу для виготовлення титанових труб були продані іншій юридичній особі. У подальшому ці ж спеціальні станки, печі, комп'ютерну техніку, електрообладнання та інше майно, директор отримав в оренду та використовував у виробничій діяльності ТОВ "ВСМПО ТИТАН Україна".

Співробітники БЕБ, на підставі ухвали слідчого судді, наклали арешт на майно та обладнання.

Раніше, детективи БЕБ забезпечили стягнення в дохід держави активів ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", 100% частки у статутному капіталі ТОВ "ВСМПО Титан Україна" та майно цього підприємства - нерухомість, автомобілі, грошові кошти.

Зазначимо, що Шелков, який є бенефіціаром та заступником голови ради директорів російської корпорації-найбільшого у світі виробника титану "ВСМПО-Авісма", знаходиться під санкціями Українище з червня 2021 року. Тоді вони вводилися безстроково, однак рішенням від19 жовтня2022 року були обмежені лише 10-річним терміном.