В Україні арештували "нову порцію" активів Оксани Марченко на майже 740 млн грн

За матеріалами Служби безпеки накладено арешт на акції дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко в 7 підприємствах припортової інфраструктури на Одещині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, суд арештував корпоративні права Марченко в АТ "Ексімнафтопродукт", ПрАТ "Синтез Ойл", ПрАТ "Синтез Транзит", ТОВ "Укрлоудсистем", АТ "Одеснафтопродукт", ПрАТ "Чорноморський паливний термінал" та ТОВ "Альбіон Коммодітіз".

Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур.

Загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 млн грн.

"Арешт відповідного майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави. Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря", - підкреслили в СБУ.

Там нагадали, що Оксана Марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років тюрми.

Раніше за матеріалами Служби безпеки суд арештував корпоративні права Оксани Марченко в АТ "Запорізький завод феросплавів".

Також суд арештував три земельні ділянки у Львівській області вартістю понад 2 мільйони гривень, які належать товариству, бенефіціарном якого є дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.