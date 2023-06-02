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В Україні арештували "нову порцію" активів Оксани Марченко на майже 740 млн грн
За матеріалами Служби безпеки накладено арешт на акції дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко в 7 підприємствах припортової інфраструктури на Одещині.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, суд арештував корпоративні права Марченко в АТ "Ексімнафтопродукт", ПрАТ "Синтез Ойл", ПрАТ "Синтез Транзит", ТОВ "Укрлоудсистем", АТ "Одеснафтопродукт", ПрАТ "Чорноморський паливний термінал" та ТОВ "Альбіон Коммодітіз".
Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 млн грн.
"Арешт відповідного майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави. Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря", - підкреслили в СБУ.
Там нагадали, що Оксана Марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань.
Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Санкція статті передбачає покарання до 8 років тюрми.
Раніше за матеріалами Служби безпеки суд арештував корпоративні права Оксани Марченко в АТ "Запорізький завод феросплавів".
Також суд арештував три земельні ділянки у Львівській області вартістю понад 2 мільйони гривень, які належать товариству, бенефіціарном якого є дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.