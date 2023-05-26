В Україні арештували судно підсанкційного російського олігарха вартістю майже 1 млрд грн

За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на риболовецький траулер "Бухта Соколовская", який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського. Вартість промислового судна становить майже 1 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що Верховський входить до найближчого оточення Кремля і є одним з найбільших фінансових "донорів" війни проти України. Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ.

Арештований траулер є складовою торговельного "флоту" олігарха.

Ще до повномасштабного вторгнення російський траулер добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві. Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї РФ.

Однак, співробітники СБУ викрили оборудку і заблокували російський траулер.

Наразі судно передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Нагадаємо, що у квітні 2023 року за матеріалами СБУ було арештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського на понад 3,5 млрд грн. А у травні за матеріалами Служби безпеки було арештовано нові активи Новинського на понад 10,5 млрд грн.