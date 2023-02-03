В Україні керівнику ПВК "Вагнер" Пригожину оголосили підозру

Офіс Генерального прокурора України оголосив про підозру керівнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину.

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Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін.

За даними слідства, Пригожин був наділений повноваженнями щодо вербування, підготовки та управління підлеглих йому осіб задля подальшого використання їх у бойових діях на території України. Все це відбувалось за повної підтримки чинного російського режиму.

"Керівник цієї ПВК безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів. Він відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України та з дозволу Кремля вирішує кадрові питання, вербуючи десятки тисяч увʼязнених. Раніше засуджений за розбій, сьогодні він — герой Росії. Злочинна "еліта" терористичного режиму", - повідомив Костін.

Генпрокурор наголосив, що відповідальності не уникнуть також і пересічні "вагнерівці", навіть ті, хто втік за кордон.

Прокурори вже провели допити двох таких бійців, які перебувають в ЄС. Також триває перевірка щодо причетності до воєнних злочинів ще одного учасника ПВК, який перебуває у Норвегії.

"Переконаний, разом із міжнародними партнерами ми забезпечимо всеосяжну відповідальність як для кожного злочинця, хто зі зброєю в руках прийшов на нашу землю, так і для їхніх покровителів, які роблять бізнес на крові", - додав Костін.

В Офісі Генпрокурора додали, що Пригожину інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав втрачати авторитет в очах лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна, який вирішив знову зробити ставку на регулярну армію.