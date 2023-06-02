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Категорія
Злочинність
Дата публікації

В Україні ліквідували 10 нових схем для виїзду ухилянтів за кордон

В Україні ліквідували 10 нових схем для виїзду ухилянтів за кордон
СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів за кордон

Служба безпеки нейтралізувала ще 10 схем ухилення від призову на військову службу. За суми від 1 до 10 тис. дол. організатори оборудок пропонували громадянам свою "допомогу" в уникненні мобілізації та нелегальному виїзді за кордон.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Так, у Києві співробітники військової контррозвідки СБУ затримали двох ділків, які пропонували чоловікам уникнути призову через фейкові документи про "погане" здоров’я.

Фігурантами виявились контрактник Національної гвардії і представник добровольчого формування місцевої громади.

На Кіровоградщині на оборудках викрито керівництво ВАТ "Кіровоградгаз". За гроші посадовці фіктивно працевлаштовували на підприємство осіб призовного віку і таким чином "бронювали" їх на час мобілізації.

Крім того, фейкові робітники окрім бронювання отримували і зарплати. Через "схему" посадові особи розтратили майже 400 тис. грн.

"Наразі голові правління і керівнику відділу кадрів підприємства повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України", - зауважили в СБУ.

Крім того, у Дніпрі кіберфахівці СБУ затримали очільника місцевої благодійної організації, який оформлював ухилянтів як волонтерів. У такий спосіб вони намагались виїхати за кордон нібито для перевезення гуманітарної допомоги.

У Запоріжжі затримано голову районної комісії медико-соціальної експертизи. Вона оформляла фіктивні групи інвалідності для незаконного виїзду за межі України. Під час обшуків у фігурантки виявлено понад 100 тис. дол.

На Житомирщині викрито посадовців місцевої фірми, яка отримала оборонне замовлення і таким чином набула право бронювати від призову до 50% своїх працівників.

Скориставшись цією нагодою, фігуранти "працевлаштовували" своїх знайомих до лав підприємства.

Фото 2 — В Україні ліквідували 10 нових схем для виїзду ухилянтів за кордон
Фото 3 — В Україні ліквідували 10 нових схем для виїзду ухилянтів за кордон
Фото 4 — В Україні ліквідували 10 нових схем для виїзду ухилянтів за кордон
Фото 5 — В Україні ліквідували 10 нових схем для виїзду ухилянтів за кордон
Фото 6 — В Україні ліквідували 10 нових схем для виїзду ухилянтів за кордон
Фото 7 — В Україні ліквідували 10 нових схем для виїзду ухилянтів за кордон
Фото 8 — В Україні ліквідували 10 нових схем для виїзду ухилянтів за кордон
Фото 9 — В Україні ліквідували 10 нових схем для виїзду ухилянтів за кордон
Фото 10 — В Україні ліквідували 10 нових схем для виїзду ухилянтів за кордон

На Закарпатті співробітники військової контррозвідки СБУ ліквідували ще три канали втечі "ухилянтів" за кордон. Ділки пропонували виїзд з України на підставі фіктивних документів та в обхід пунктів пропуску.

Двох фігурантів було затримано "на гарячому" під час спроби нелегального переправлення за кордон групи місцевих жителів через річку на човнах.

У Миколаєві затримано посадовця військової служби правопорядку, який сприяв ухилянтам у виїзді за кордон на підставі фіктивних довідок про стан здоров’я.

У Вінниці повідомлено про підозру місцевому перевізнику, якого викрито на внесенні недостовірних відомостей про псевдоводіїв до системи "Шлях".

"За всіма викритими фактами тривають розслідування. Викриття злочинних схем проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури", - підкреслили в СБУ.

Раніше СБУ ліквідувала у Києві канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. Незаконну діяльність організував громадянин РФ, який до початку повномасштабного вторгнення прибув в Україну і отримав посвідчення адвоката.

Автор:
Світлана Манько