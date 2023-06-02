В Україні ліквідували 10 нових схем для виїзду ухилянтів за кордон

Служба безпеки нейтралізувала ще 10 схем ухилення від призову на військову службу. За суми від 1 до 10 тис. дол. організатори оборудок пропонували громадянам свою "допомогу" в уникненні мобілізації та нелегальному виїзді за кордон.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Так, у Києві співробітники військової контррозвідки СБУ затримали двох ділків, які пропонували чоловікам уникнути призову через фейкові документи про "погане" здоров’я.

Фігурантами виявились контрактник Національної гвардії і представник добровольчого формування місцевої громади.

На Кіровоградщині на оборудках викрито керівництво ВАТ "Кіровоградгаз". За гроші посадовці фіктивно працевлаштовували на підприємство осіб призовного віку і таким чином "бронювали" їх на час мобілізації.

Крім того, фейкові робітники окрім бронювання отримували і зарплати. Через "схему" посадові особи розтратили майже 400 тис. грн.

"Наразі голові правління і керівнику відділу кадрів підприємства повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України", - зауважили в СБУ.

Крім того, у Дніпрі кіберфахівці СБУ затримали очільника місцевої благодійної організації, який оформлював ухилянтів як волонтерів. У такий спосіб вони намагались виїхати за кордон нібито для перевезення гуманітарної допомоги.

У Запоріжжі затримано голову районної комісії медико-соціальної експертизи. Вона оформляла фіктивні групи інвалідності для незаконного виїзду за межі України. Під час обшуків у фігурантки виявлено понад 100 тис. дол.

На Житомирщині викрито посадовців місцевої фірми, яка отримала оборонне замовлення і таким чином набула право бронювати від призову до 50% своїх працівників.

Скориставшись цією нагодою, фігуранти "працевлаштовували" своїх знайомих до лав підприємства.

На Закарпатті співробітники військової контррозвідки СБУ ліквідували ще три канали втечі "ухилянтів" за кордон. Ділки пропонували виїзд з України на підставі фіктивних документів та в обхід пунктів пропуску.

Двох фігурантів було затримано "на гарячому" під час спроби нелегального переправлення за кордон групи місцевих жителів через річку на човнах.

У Миколаєві затримано посадовця військової служби правопорядку, який сприяв ухилянтам у виїзді за кордон на підставі фіктивних довідок про стан здоров’я.

У Вінниці повідомлено про підозру місцевому перевізнику, якого викрито на внесенні недостовірних відомостей про псевдоводіїв до системи "Шлях".

"За всіма викритими фактами тривають розслідування. Викриття злочинних схем проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури", - підкреслили в СБУ.

Раніше СБУ ліквідувала у Києві канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. Незаконну діяльність організував громадянин РФ, який до початку повномасштабного вторгнення прибув в Україну і отримав посвідчення адвоката.