В Україні ліквідували канал контрабанди кокаїну з Південної Америки

В Україні було ліквідовано міжнародний канал контрабанди кокаїну з Південної Америки до самої України та країн Євросоюзу, який діяв із лютого поточного року, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок.

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"Учасники наркокартелю у лютому 2022 року, ще до початку збройної агресії РФ проти України, ввезли на територію України з однієї з країн Південної Америки вантажні контейнери із майже 50 тоннами промислового шлаку, які були вивантажені в одеському порту", – йдеться у повідомленні.

Наркотики вони заховали у мішках зі шлаком, що значно ускладнювало їх виявлення у ході стандартного митного огляду. Під час ретельного огляду контейнерів правоохоронці виявили серед вантажу мішок вагою близько 10 кг з білою порошкоподібною речовиною.

За клопотанням прокуратури суд наклав арешт на весь ввезений вантаж. За результатами експертиз у відібраних зразках виявлено близько 4 кг кокаїну у перерахунку на чисту речовину.

"За наявними даними, частину контрабандного кокаїну учасники угруповання планували реалізувати на території України. Але більша частина нелегального вантажу призначалася для переміщення у країни Європейського Союзу з метою подальшого збуту на європейському ринку", – кажуть у прокуратурі.

Наразі триває комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України нейтралізувала у Києві та Черкаській області потужні наркоугруповання, що займались масштабною контрабандою і збутом заборонених речовин.