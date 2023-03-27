В Україні ліквідували корупційну схему, пов’язану із "зерновою угодою"

Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області. Учасники оборудки вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську агропродукцію у межах "зернової угоди".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що за хабарі чиновники "гарантували" зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів відповідності їхньої продукції.

За відмову сплачувати "данину" погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури.

"Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди отримання майже 400 тис. у гривневому еквіваленті посередником, якого посадовці залучили для передачі хабарів", - подкреслили правоохоронці.

Встановлено, що за кожну тонну експортованої продукції учасники схеми вимагали "данину" у розмірі 40 американських центів.

"У межах кримінального провадження СБУ задокументувала передачу посереднику чергового "завдатку". Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності", - зауважили в СБУ.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки та Державне бюро розслідувань ліквідували нову корупційну схему на Житомирській митниці. Правоохоронці повідомили про підозру 5 головним інспекторам митного посту - це майже половина митників, які працювали на зміні.