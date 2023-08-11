В Україні ліквідували ще 3 канали втечі "ухилянтів" за кордон: один з них організувала прихильниця "руского міра" (ФОТО)

Служба безпеки заблокувала три нові канали нелегального виїзду з України громадян призовного віку. До організації незаконної діяльності причетні злочинні угруповання, до складу яких входили посадовці медустанов та органів місцевого самоврядування.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники пропонували ухилянтам допомогу у незаконній міграції до сусідніх європейських країн на підставі підроблених документів або через так звану "зеленку".

Вартість таких "послуг" становила від 2,5 тисяч до 5 тисяч доларів. Сума залежала від способу і терміновості виїзду.

Схеми на Одещині

Правоохоронці затримали в Одеській області зловмисників, які переправляли своїх клієнтів за кордон під виглядом "супроводу" підставних осіб з інвалідністю до іноземних медзакладів.

Для здійснення зарубіжного "рейсу" фігуранти виділяли авто з водієм. Однак, після перетину держкордону "перевізники" та інваліди, учасники "схеми", поверталися в Україну, а ухилянти залишалися за межами України.

Крім того, під час розслідування було встановлено, що одна із організаторок оборудок є палкою прихильницею рашизму. Свої прокремлівські погляди та схвальні коментарі про воєнні злочини РФ вона неодноразово публікувала у забороненій соцмережі "Однокласники".

Учасники іншої злочинної групи переправляли своїх клієнтів за кордон через завчасно підготовлені "лісові стежки" поза контрольно-пропускними пунктами.

Схема в Івано-Франківській області

У Івано-Франківській області на організації каналу нелегальної міграції викрили злочинну групу, до якої входило троє осіб. Ними виявилися: медпрацівниця, її родич та колишня очільниця одного з відділів Калуської міськради.

Фігуранти продавали потенційним призовникам фіктивні медичні довідки про наявність групи інвалідності. Потім ухилянти використовували підробку для виїзду за кордон.

Що загрожує організаторам "схем"

Наразі всім викритим організаторам "схем" повідомлено про підозру. За даними фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки продовжує серію спецоперацій для викриття та ліквідації корупційних схем, пов’язаних із мобілізацією. Нещодавно правоохоронці затримали колишніх і чинних посадовців, котрі за гроші знімали авто з військового обліку та продавали підроблені довідки про інвалідність призовникам.