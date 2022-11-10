В Україні ліквідували ще три схеми втечі ухилянтів за кордон

Служба безпеки заблокувала ще три канали незаконного переправлення за кордон українських громадян призовного віку. В результаті масштабної спецоперації у декількох областях України затримано шістьох організаторів нелегальних "трафіків".

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисники за гроші пропонували потенційним призовникам приховано виїхати за межі України під виглядом учасників волонтерського руху.

Вартість таких "послуг" становила від 1,5 до 8 тис. дол. з клієнта. Сума залежала від регіону проживання і терміновості виїзду. Відповідні "замовлення" приймали лише за повною передоплатою.

Так, у Києві нейтралізовано злочинне угруповання, яке "оформлювало" ухилянтів як перевізників гуманітарної допомоги.

Для цього зловмисники створили фіктивну благодійну організацію, через яку вносили недостовірні відомості до електронної системи "Шлях".

Ще один канал нелегальної міграції блоковано на Житомирщині. Організував його місцевий бізнесмен, який гарантував чоловікам призовного віку "путівку до ЄС" під виглядом водіїв міжнародних рейсів.

Для конспірації злочинних дій ділок працював лише з перевіреними "клієнтами", яких підшукував через особисті зв’язки в регіоні.

Крім того, у Чернівцях викрито злочинну групу, яка намагалась переправляти потенційних призовників за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів, через так звану "зеленку".

"Однак, завдяки оперативному реагуванню Служби безпеки, всі злочинні схеми було своєчасно викрито, а їх організаторів затримано. Наразі п’ятьом фігурантам вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) Кримінального кодексу України. Двом з них уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомили в СБУ.

У відомстві наголосили, шо наразі тривають розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Раніше СБУ ліквідувала канал втечі "ухилянтів" за кордон, яким скористався депутат Полтавської облради.