В Україні націоналізували російський літак вартістю майже 150 млн грн

За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив ще один позов Міністерства юстиції про передачу в дохід України майна підсанкційної російської корпорації "Ростех". Мова йде про вантажно-пасажирський літак АН-140-100 вартістю майже 150 млн грн.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення РФ повітряне судно було передано українському держпідприємству "Антонов" для здійснення технічних налаштувань, випробувань і подальшого повернення до країни-агресора.

За даними слідства, російський літак перебував на балансі московського "Авіаційного комплексу ім. С.В. Іллюшина", який входить до структури "Ростеха" і є провідним виробником військової авіатехніки РФ.

Саме ця російська компанія постачає бойові літаки для армії країни-агресора, які воюють проти України.

Наразі слідчі СБУ розслідують дії керівництва цієї російської компанії за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).

Раніше, сімнадцять автомобілів, арештованих у родичів ексдепутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України.