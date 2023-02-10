В Україні накладено арешт на залізну руду російського олігарха на 40 млн грн

Суд арештував майже 2,5 тисячі тонн залізної руди, що належить російській групі компаній "Акціонерне товариство Металоінвест". Орієнтовна вартість вилученої руди складає близько 40 млн грн.

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Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, суб’єкти господарської діяльності держави-агресора ввезли на митну територію України залізну руду та планували переправити морським транспортом до третіх країн з метою подальшої її реалізації.

Однак, правоохоронці виявили приховану сировину на території однієї із залізничних станцій Одеської залізниці та вилучили в ході обшуків.

Наразі вирішується питання про передачу майна в АРМА.

У Нацполіції додали, що група компаній, на продукцію якої накладено арешт, належить російському олігарху, наближеному до військово-політичної верхівки держави-агресора РФ.

Нагадаємо, Служба безпеки у результаті слідчо-оперативної роботи у Чернігівській області ліквідувала механізм незаконного збуту паливно-мастильних матеріалів виробництва країни-агресора РФ.