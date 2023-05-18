В Україні оголосили підозру російському офіцеру, який віддав наказ захопити аеродром у Гостомелі

Правоохоронці повідомили про підозру заступнику командуючого повітряно-десантних військ ЗС РФ, який віддав наказ на захоплення аеродрому "Київ-Антонов-2".

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Зловмисника звинувачують у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до загибелі людей, а також у веденні агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України). Йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

За даними слідства, окупант організував підготовку та віддав накази і розпорядження на захоплення наземних цілей та інших об’єктів на території України. Серед них - інфраструктура аеродрому "Київ-Антонов-2" АТП ДП "Антонов". Таким чином він забезпечив широкомасштабне вторгнення підрозділів ЗС РФ на територію України з метою її окупації.

"Ці дії підозрюваного призвели до загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. А також заподіяння матеріальних збитків у вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 лютого 2022 року стало відомо, що через російський обстріл аеропорту в Гостомелі Київської області було спалено найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія".