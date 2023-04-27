В Україні перекрили ще 8 нових каналів втечі "ухилянтів" за кордон

Служба безпеки припинила ще 8 каналів нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку. На організації злочинної діяльності викрито 10 осіб.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що затримані пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі фальшивих документів або незаконно перетнути кордон.

Вартість таких "послуг" становила до 7 тис. дол.

Так, у Полтавській області затримано податківця з Кременчука, який продавав фіктивні медичні довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

До оборудки він залучив декількох посадовців військкомату та військово-лікарської комісії.

У подальшому клієнти зловмисників планували використати підробку для виїзду за межі України.

На Харківщині повідомлено про підозру мешканцю області, який допомагав "ухилянтам" виїхати за кордон під виглядом "службового відрядження" працівників оборонних підприємств.

В Одеській області ліквідовано ще два канали нелегальної міграції. Один з них – налагодив місцевий комерсант, який пропонував громадянам потрапити до ЄС "під маскою" міжнародних перевізників.

До організації іншого каналу причетна мешканка регіону. У закордонних паспортах своїх "клієнтів" вона робила фіктивні відмітки про їхнє перебування на консульському обліку в Молдові. На підставі підробки "ухилянти" хотіли дістатись до сусідньої країни.

На Івано-Франківщині затримано посадовця військкомату. Разом зі спільником вони пропонували громадянам виїхати з України під виглядом водіїв вантажних автомобілів.

Крім того, під час обшуків у фігурантів виявлено гранату і 200 набоїв до стрілецької зброї. Вилучені предмети направлено на експертизу.

На Закарпатті затримано інспектора Держприкордонслужби, який сприяв переправленню потенційних призовників за кордон через так звану "зеленку".

У Тернополі задокументовано злочинну діяльність підприємця. Він оформляв "ухилянтів" як водіїв вантажних автомобілів та вносив відповідні відомості до системи "Шлях".

Також у Тернополі затримано ділка, який за гроші продавав фіктивні відстрочки від призову за станом здоров’я.

Наразі за всіма викритими фактами тривають розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Раніше СБУ ліквідувала масштабну корупційну схему в одній з центральних районних лікарень Хмельницької області. Там посадовці налагодили масовий продаж фіктивних медичних документів для отримання групи інвалідності та "списання" з військової служби за станом здоров’я.