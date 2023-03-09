В Україні судитимуть "авторитета", що став окупаційним "мером" Вовчанська та обкладав "даниною" фермерів

Харківська обласна прокуратура затвердила й направила до Київського районного суду Харкова обвинувальний акт щодо 45-річного мешканця Вовчанська Дмитра Чигринова, відомого у кримінальних колах за прізвиськом Чиж, який очолив місто під час російської окупації.

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Як ідеться в повідомленні прокуратури, йому інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, з перших днів окупації Вовчанська чоловік співпрацював з представниками ПВК "Вагнер", які зайняли місто. Від них він отримав завдання - збирати "данину" з фермерських господарств за можливість продовження ними господарської діяльності під час окупації.

Вказаний "грошовий збір" був узгоджений із розрахунку 50 доларів з кожного гектара земельної ділянки у користуванні підприємства. Зазначається, що отримував Чигринов від фермерів чималі суми, зокрема 46 тисяч, 20 тисяч та 60 тисяч доларів, які передавав окупантам.

"Згодом зрадник поїхав до РФ на зустріч з представником Управління ФСБ РФ в Бєлгородській області, де йому запропонували очолити окуповану Вовчанську громаду, на що він погодився. Повернувшись до Вовчанська, чоловік разом з командиром взводу ПВК "Вагнер" проник на територію складських приміщень м’ясокомбінату, яку незаконно зайняли окупанти в якості тимчасового пункту зберігання російської гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Також у прокуратурі нагадують, що ще в березні 2022 року фігурант організував незаконний збір підписів за відставку чинного Вовчанського міського голови Анатолія Степанця та планував сам очолити місто.

"Для реалізації "голосування" було підготовлено аркуші про те, що підписант погоджується призначити чоловіка на посаду "виконуючого обов'язки голови адміністрації у Вовчанську у зв'язку з його правильною життєвою позицією, спрямованою на благо міста та життя людей". Підписантів "задобрювали" пакетом російської гумдопомоги", - вказують у відомстві.

Зазначається, що обвинувачений організував масовий захід та здійснив показове підняття прапора Росії на флагшток біля міського будинку культури під супровід гімну РФ.

"Також він встиг надати вказівки вчителям, де на загальній нараді наказав вилучити проукраїнські теми з процесу навчання, а учасників АТО, учасників патріотичного руху "Азов", загиблих учасників Революції гідності представляти в якості злочинців", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці вересня Служба безпеки України затримала Чигринова. Наразі ж фігурант перебуває під вартою.

Примітно, що самому Степанцю ще в червні було повідомлено про підозру за тією ж частиною 2 статті 111. У липні таку ж підозру отримали перший заступник та заступник мера Вовчанська - Ольга Камінська та Сергій Круподеря. Втім, про вироки щодо них чи бодай передачу справ до суду поки не повідомлялося.

Зазначимо, що Чигринова українські правоохоронці також вважають причетним до насильницьких злочинів, зокрема до розбою у складі банди, до якої входив його молодший брат Михайло, ще в 2014 році.

Крім того, як розповідав начальник слідчого управління харківської поліції Сергій Болвінов, в жовтні 2021 року Чигринов зі спільником вчинив такі злочини як викрадення та позбавлення волі, нанесення тяжких тілесних ушкоджень та вимагання стосовно двох громадян. Фігурантів заарештували, але в середині лютого 2022 року Чигринову дозволили вийти під заставу в майже 546 тисяч гривень, яку той вніс, в результаті чого 18 лютого вийшов на свободу.