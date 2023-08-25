В Україні викрили банду фальшивомонетників, які хотіли продати 500 тисяч підроблених доларів

Служба безпеки спільно з БЕБ провела спецоперацію у трьох регіонах України, у результаті якої нейтралізовано потужне угруповання фальшивомонетників. Зловмисники збиралися продати у Києві пів мільйона підроблених доларів США.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що пд час оперативних дій співробітники СБУ затримали "на гарячому" організатора злочинної групи.

Він хотів продати "пробну" партію банкнот у розмірі 50 тис. підроблених американських доларів.

"Встановлено, що учасники угруповання підшукували оптових покупців фальшивої валюти через власні зв’язки у кримінальних колах. Фейкові купюри фігуранти пропонували своїм клієнтам за 60% від ринкової вартості реальних іноземних грошей", - зауважили в СБУ.

За даними слідства, незаконну діяльність організував мешканець Ужгорода, який залучив до складу злочинної групи двох спільників – жителів Києва та Львова.

При обшуках за адресами проживання та в автомобілях фігурантів вилучено понад 70 тис. доларів США, з них 50 тис. – фальшивих.

Також виявлено спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, паспорти сторонніх осіб, печатки, а також вироби із золота і твори живопису з ознаками підробки.

"На підставі зібраних доказів організатору угруповання повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів)", - повідомили в СБУ.

Там додали, що наразі чоловік під вартою. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру двом його спільникам.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, насамперед каналів надходження фальшивої валюти. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна", - підкреслили в СБУ.

Раніше Служба безпеки заблокувала схему серійного виготовлення і продажу підроблених українських документів. Затримано дев’ятьох учасників міжрегіональної групи.