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В Україні викрили масштабну схему масового виробництва та продажу підроблених документів
Служба безпеки заблокувала схему серійного виготовлення і продажу підроблених українських документів. Затримано дев’ятьох учасників міжрегіональної групи.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що у результаті спецоперації у Вінницькій, Львівській, Одеській, Харківській і Донецькій областях затримано організатора оборудки та 8-х його спільників. Серед них – колишній посадовець розформованої міліції.
Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, посвідки на тимчасове проживання в Україні та посвідчення водіїв.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Вартість підробки становила від 8 до 14 тис. грн за "документ". Сума залежала від його типу і терміновості виготовлення. Враховуючи сотні "замовлень", щомісяця ділки отримували "прибуток" до 6 млн грн", - зауважують в СБУ.
За наявними даними, серед основних клієнтів "сервісу" були й іноземці, які на підставі фейкових документів хотіли легалізуватися в Україні або виїхати до Євросоюзу.
"Під час слідства встановлено, що незаконну діяльність організували декілька мешканців Одеси. А підпільний цех вони облаштували у своїх спільників – у спеціально орендованій квартирі у середмісті Львова. Для пошуку клієнтів створили "рекламну" сторінку в Інстаграм, де пропонували власний перелік нелегальних "послуг"", - підкреслюють в СБУ.
Там додають, що одну підроблену ID-картку громадянина України ділки продавали, в середньому, за 11 тис. грн.
Готову "продукцію" розсилали по регіонах своїм спільникам, які в подальшому переадресовували її на поштові адреси "замовників".
Середній обсяг разової "оптової партії" підроблених документів в одну область становив від 100 до 500 одиниць фальшивок.
При понад 30 обшуках на підпільному "виробництві", у місцях зберігання та фасування підробок, а також за адресами проживання фігурантів виявлено:
- бланки фальшивих документів;
- обладнання для нанесення голографічних захисних елементів;
- мобільні телефони та комп’ютери з доказами злочинних дій;
- печатки і штампи, які використовували у незаконній діяльності;
- іноземну валюту, отриману від злочинної діяльності.
На підставі зібраних доказів усім фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 і ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);
- ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).
"Судом обрано для них запобіжні заходи у виді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", - зауважили в СБУ.
Раніше Служба безпеки спільно з Національною поліцією заблокувала ще одну міжрегіональну схему виготовлення і продажу підроблених документів України. У результаті комплексних заходів викрито організатора оборудки і 3-х його спільників.