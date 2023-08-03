В Україні викрили масштабну схему продажу немовлят за кордон

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Національною поліцією знешкодило злочинну організацію, яка займалась продажем за кордон сурогатних немовлят з України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що ділки отримували до 70 тис. євро з кожної дитини, яку вони пропонували своїм зарубіжним клієнтам.

"Для реалізації "схеми" її учасники підшукували на території Харківської області жінок, які за гроші погоджувалися стати сурогатними матерями для іноземних громадян. Після народження таких дітей фігуранти вивозили їх за кордон на підставі документів, в яких породіллі надавали згоду на вивіз немовлят за межі України нібито до близьких родичів", - зауважують правоохоронці.

Встановлено, що грошова "винагорода" сурогатним матерям становила майже 12 тис. євро і, зазвичай, була значно нижчою за раніше "обумовлену" суму.

Однак, у разі незгоди матері віддавати свою дитину, зловмисники вдавалися до погроз фізичної розправи або кримінальної відповідальності.

У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали головних фігурантів.

"За даними слідства, до складу злочинної організації входило до 12 осіб. Серед них – керівники медзакладів, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини у Києві та Харкові, та колишні правоохоронці", - повідомляють в СБУ.

Замовниками "живого товару" були іноземці, які не є сімейними парами згідно з українським законодавством, та проживають в країнах, де заборонено сурогатне материнство.

Під час більше ніж 40 обшуків за адресами проживання та роботи фігурантів вилучено медичну документацію, копії паспортів, чорнові записи, мобільні телефони та інші предмети із доказами злочинних дій.

За матеріалами СБУ, одному із затриманих – колишньому правоохоронцю – вже повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст.28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини);

ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації).

Правоохоронцями задокументовано діяльність членів злочинної організації, причетних до організації торгівлі людьми. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

"Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення всіх винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна", - підкреслили в СБУ.

Раніше Служба безпеки заблокувала схему серійного виготовлення і продажу підроблених українських документів. Затримано дев’ятьох учасників міжрегіональної групи.