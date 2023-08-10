В Україні викрили схему завезення фальшивих ліків для онкохворих з Росії через треті країни (ФОТО)

Слідчі Солом’янського управління поліції Києва за матеріалами департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України викрили ділків, які приховано переправляли з Росії в Україну підроблені ліки для онкохворих.

Як повідомляють СБУ та столична прокуратура, щоб нелегально "імпортувати" фальсифікат, ділки ховали його у замаскованих технологічних порожнинах власних авто і перетинали держкордон з території третіх країн.

В подальшому оптові партії сумнівних медзасобів продавалися через спеціально створені інтернет-магазини та профільні групи у соцмережах. Безпосередня доставка замовникам здійснювалася через підконтрольні аптеки та популярні поштові сервіси.

За наявними даними, щотижневі прибутки зловмисників становили мільйони гривень. Вартість препаратів становила від 13,8 до 23,4 тисячі гривень за упаковку. Відповідно ж до висновків експертизи, склад наданих на дослідження ліків не відповідає оригінальним та є фальсифікованим.

У травні за результатами спецоперації на Київщині та у Харкові правоохоронці викрили двох учасників міжнародного злочинного угруповання, яке організувало нелегальний бізнес. У ході подальшого розслідування була встановлена причетність ще одного співучасника. Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту, третього ж відправили під варту.

Під час обшуків в аптеках та помешканнях фігурантів, а також в їхніх офісних та складських приміщеннях було вилучено велику кількість фальсифікованих лікарських засобів, сертифікати якості ліків невідомого походження, незареєстровану вогнепальну зброю, чорну бухгалтерію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинної діяльності.

Також під час обшуків правоохоронці виявили значну кількість лікарських препаратів російського та білоруського виробництва, які на цей час вилучені з продажу на території Україні.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Затриманим повідомлено про підозру за частиною 2 статті 321-1 Кримінального кодексу (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Нагадаємо при цьому, що до проведення зазначеної операції, у березні, в СБУ вже повідомляли про викриття схеми завезення фальсифікованих ліків для онкохворих.