В Україні вперше винесено вирок за депортацію цивільного населення з Криму

До 10 років позбавлення волі заочно засуджено суддю, яка причетна до депортації кримчанина з території тимчасово окупованого півострова. Її визнано винною у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначаєтья що правоохоронці зібрали беззаперечні докази вини окупаційної "судді", яка сприяє примусовому видворенню кримчан з території тимчасово захопленого півострова.

З 2014 року вона прийняла "судові" рішення щодо насильницької депортації за межі Криму понад 20 місцевих жителів.

За матеріалами СБУ суд призначив зловмисниці 10 років ув’язнення.

"Засудженою є колишня українська суддя, яка після окупації півострова добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками. За це ворог призначив її очільницею так званого "Армянського міського суду Республіки Крим"", - підкреслили в СБУ.

Перебуваючи на "посаді", зловмисниця приймала незаконні рішення щодо депортації мирних жителів за нібито відсутність документів і недотримання "правил перебування" на захопленій території.

"На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав фігурантку винною за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня її затримання", - зауважили в СБУ.

Зазначимо, так звана "адміністрація окупованих територій" заявила про створення своїх судових органів, які імітують правосуддя. За рішенням цих інстанцій росіяни планують депортувати українців у віддалені райони РФ.