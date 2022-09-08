В Україні заарештували активи магазину парфумерії, яким володіє росіянка

Правоохоронці наклали арешт на корпоративні права компаній, які займаються продажем косметики та парфумерії на суму 881 тисячу гривень. Кінцевим бенефіціарним власником мережі виявилась громадянка Росії.

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Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права компаній, які займаються парфумерією, на суму 881 тис грн. Кінцевим бенефіціарним власником компаній є громадянка РФ", - йдеться у повідомленні.

Також арештовано вилучену продукцію у кількості понад 700 тис одиниць та грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках цих компаній, у сумі понад 420 млн грн.

За даними слідства, службові особи товариства, яке діє в сфері оптової та роздрібної торгівлі парфумерією і косметикою, реєстрували податкові накладні, занижуючи при цьому ціну продажу товару.

У подальшому вони не відображали у податковій та фінансовій звітності підприємства фактичні обсяги операцій з реалізації продукції. Таким чином вони ухилилися від сплати податку на додану вартість на 33 млн грн.

Крім того, службові особи компанії, що здійснювала роздрібний продаж продукції, сформували штучний податковий кредит за нікчемними правочинами з надання рекламних послуг цим суб’єктом господарювання. Це призвело до заниження податку на додану вартість на 17,8 млн грн. Загалом до держбюджету не надійшло понад 50 млн грн.

Нагадаємо, раніше було арештовано корпоративні права та майно підприємств на суму понад 1 млрд грн, власником яких є ексдепутат Держдуми РФ.

Також в АРМА було передано арештовані активи підприємства на Вінничині, що займається виготовленням побутової хімії. Це корпоративні права - 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукція і сировина на понад 500 млн грн.