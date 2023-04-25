В Україні затримали 6 інтернет-агентів РФ: один з них закликав до геноциду українців та ударів ракетами "Сатана" по західних країнах

Служба безпеки нейтралізувала розгалужену міжрегіональну мережу проросійських інтернет-агентів. До її складу входило шість ворожих поплічників.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у месенджерах та заборонених соцмережах затримані поширювали дезінформацію та кремлівські наративи про війну в Україні.

Більшу частину деструктивного контенту зловмисники брали з інтернет-ресурсів країни-агресора.

Так, у Києві викрито 37-річного мешканця столиці, який у російській соцмережі "Вконтакте" закликав до масових убивств українців.

Також він агітував щодо застосування міжконтинентальних балістичних ракет "Сатана" проти західних країн-партнерів нашої держави.

Крім цього, зловмисник намагався дискредитувати українських військових, у тому числі захисників Азовсталі.

За цими та іншими фактами фігуранту повідомлено про підозру за шістьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 442 (геноцид);

ч. 1 ст. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту);

чч. 2, 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Крім того, в Одеські області правоохоронці заблокували інформаційно-підривну діяльність мешканки регіону, яка адмініструвала декілька прокремлівських Телеграм-каналів.

На цих ресурсах вона розміщувала публікації із закликами до обстрілів українських міст та поширювала фейки про кількість загиблих оборонців України.

Також на Миколаївщині повідомлено про підозру дружині настоятеля одного із храмів УПЦ (МП). У листуваннях з мешканцями громади жінка схвалювала воєнні злочини окупантів, а також репостила антиукраїнські матеріали росмедіа.

У Харкові кіберфахівці СБУ задокументували злочинну діяльність жительки міста, яка в "Одноклассниках" закликала до співпраці з бойовиками та окупаційною адміністрацією у захоплених районах на сході України.

У Черкаській області викрито двох мешканців регіону, що популяризували учасників окупаційних угруповань рф та "героїзували" їхні злочини.

За цими фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:

436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Раніше Служба безпеки затримала у Києві місцевого жителя, який допомагав ворогу поширювати фейки про суспільно-політичну обстановку в столиці.