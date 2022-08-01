В Україні затримали двох ворожих агентів, які шукали "слабкі місця" в ЗСУ

Співробітники Служби безпеки затримали двох російських агентів, які шукали "слабкі місця" в оборонних рубежах Сумщини. Зловмисники збирали інформацію щодо місць дислокації, кількості військових та озброєння, а також наявних укріплень українських Сил оборони, кажуть в СБУ.

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"За оперативною інформацією, ці дані ворог планував використати для можливого переправлення на територію регіону диверсійно-розвідувальних груп. Двоє чоловіків були завербовані російськими спецслужбами під час повномасштабного вторгнення в Україну", – йдеться у повідомленні.

Зловмисники інформували своїх кураторів щодо ситуації у прикордонні, здійснювали фото- і відеофіксацію військових об’єктів та передавали файли працівникам ФСБ. Слідчі СБУ вже повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 КК (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, що нещодавно Служба безпеки України також затримала двох мешканців Харкова, які передавали російським військовим дані про переміщення та позиції Збройних сил України.