В Україні знешкодили агентурну мережу ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб

Повідомлено про підозру у державній зраді агентам військової контррозвідки ФСБ РФ, серед яких колишні та діючі посадовці українських спецслужб. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано 5 учасників ворожої групи.

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Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Зазначається, що серед затриманих – колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ.

"Фігуранти тримали зв’язок з одним і тим же куратором ‒ співробітником ФСБ, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму. Завданням цієї агентурної мережі була передача агресору розвідданих про Сили оборони та стратегічно важливі енергооб’єкти нашої держави", - зауважили в СБУ.

За матеріалами слідства, експосадовець зовнішньої розвідки був завербований ФСБ ще до повномасштабного вторгнення під час перебування на службі.

З того часу він збирав інформацію про місця базування українських військових, а після 24 лютого 2022 року – і про канали переправлення іноземного озброєння в Україну.

"Також російський агент передавав до ФСБ секретну інформацію про особливості роботи та системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС. Для максимальної конспірації фігурант не надсилав інформацію телефоном. Він передавав розвіддані до ФСБ через спільника, який виїжджав за кордон як волонтер та особисто звітував резиденту ворожої спецслужби. Особливо чутливу інформацію колишній розвідник передавав на флешці через контрабандистів з прикордонних районів України", - повідомили в СБУ.

Крім того, ще один російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, "зливав" агресору особисті дані українських захисників.

Інший фігурант, співробітник СБУ, розвідував для окупантів геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини.

За даними слідства, ФСБ вербувала учасників групи, використовуючи у тому числі погрози вбивства їх сімей. Крім того, за кожне виконане завдання зловмисники отримували кошти від РФ.

"Наразі слідчі Служби безпеки вже повідомили п'ятьом учасникам російської агентурної мережі про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Їм уже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх ворожих поплічників.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала доказову базу на очільника одного із структурних підрозділів Верховного Суду України. Посадовець виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію нашої держави.