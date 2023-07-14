В Україні знешкодили канал ввезення кокаїну з Еквадору, який організували колишній правоохоронець та працівники митниці

Працівники Державного бюро розслідувань та Нацполіції припинили функціонування сталого каналу постачання еквадорського кокаїну до України. Затримано колишнього правоохоронця під час збуту 3,3 кг кокаїну за 135 тис. доларів США.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Встановлено, що правоохоронець входив до організованої злочинної групи, яка переправляла кокаїн з Латинської Америки через європейські країни до України.

Продавали наркотик на території різних областей України гуртом від 1 кг. За кілограм брали 45 тис. доларів США.

До організованої злочинної групи крім правоохоронця входили службові особи митних органів та громадяни деяких країн ЄС.

"У ході розслідування встановлено, що до війни наркоділки завозили в Україну значні партії наркотику через морський торговельний порт Одеси. Кокаїн ховали у спеціально обладнаній схованці в одному з контейнерів. Однак, через військові дії канал постачання перестав існувати й наркоділки створили новий шлях постачання наркотиків через сухопутний кордон з Польщею у Львівській області", - зазначають в ДБР.

Там додають, що наразі проводяться невідкладні слідчі дії, обшуки за місцями можливого зберігання наркотиків, осіб причетних до вчинення злочину тощо.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ та ДБР викрили наркоугруповання, що діяло в Дніпрі під "дахом" райуправління поліції. Зловмисники налагодили продаж оптових і роздрібних партій метамфетаміну, а їхній продаж здійснювали через розгалужену мережу наркодилерів на території регіону.

Раніше ДБР повідомило про підозру колишньому вже податківцю, що сприяв нелегальній діяльності лікеро-горілчаного заводу в Полтаві.