В Україні знешкодили підпільні осередки "компартії більшовиків"

Служба безпеки запобігла новим спробам російських спецслужб дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні в умовах війни. У Києві та ще шістьох регіонах нашої держави нейтралізовано підпільні осередки так званої "комуністичної партії Радянського Союзу".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що підконтрольна ФСБ російська організація брала активну участь у проведенні підривної діяльності проти України.

Після повномасштабного вторгнення організатори об’єднання намагались створити в нашій державі розгалужену мережу власних "обкомів".

Їхні "активісти" мали закликати до масової підтримки російських окупантів та облаштовувати "комендатури" для збору розвідданих та підготовки ворожих диверсій.

До власних осередків агітували приєднуватись місцевих жителів, у тому числі колишніх та діючих військових, які розпочинали службу за часів срср.

"Встановлено, що прокремлівську організацію очолює Юрій Щіпков – керівник "центрального комітету більшовиків", який перебуває у Москві. Саме за його вказівкою було створено підпільні "філії" об’єднання у Києві, а також Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій та Чернігівській областях", - повідомляють в СБУ.

Там додають, що до функціонування "осередків компартії" ворог залучив більше ніж 45 осіб, які використовували власні оселі для конспіративних зустрічей учасників ворожого підпілля та планування підривних заходів.

Вказівки на проведення злочинних дій отримували безпосередньо від очільника московського осередка через спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

"Завдяки оперативному втручанню СБУ жоден із ворожих планів щодо підривної діяльності не був втілений у життя", - зауважили правоохоронці.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів співробітники СБУвиявили:

російські паспорти;

незареєстровану зброю та боєприпаси;

мобільні телефони із доказами листування з російським "куратором";

прокремлівські агітаційні матеріали.

За матеріалами СБУ одному з організаторів об’єднання повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 109 (розповсюдження матеріалів із публічними закликами до насильницького захоплення державної влади);

ст. 436 (публічні заклики до розв’язання воєнного конфлікту).

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших причетних.

Раніше Служба безпеки провела обшуки в офісах та помешканнях представників заборонених Комуністичної партії та політичної партії "Русь єдина" у межах контрдиверсійних заходів у Києві, Дніпрі і Кривому Розі.

Також співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгена Мураєва.