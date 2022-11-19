В Україні знешкодили злочинне угруповання, яке пропонувало ухилянтам виїхати до Росії (ФОТО)

Служба безпеки провела масштабну спецоперацію з ліквідації нових каналів незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. У ході слідчо-оперативних дій у декількох областях нейтралізовано міжрегіональне злочинне угруповання, яке організувало нелегальні "трафіки".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Зловмисники пропонували потенційним призовникам приховано виїхати до Південного Кавказу або країн Євросоюзу через територію РФ. "Ціна питання" становила від 2,5 до 8 тис. дол. з клієнта, залежно від напрямку руху", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисники обіцяли вивезти до окупованого Криму через Запорізьку область, а далі "керченським мостом" до РФ. Для цього вони налагодили контакт з кадровим співробітником прикордонного підрозділу ФСБ. Саме він за гроші мав забезпечувати безперешкодний "прохід" ухилянтів через російський кордон.

Крім того, зловмисники пропонували ще один маршрут. Він пролягав через прикордонні райони Сумської області. Для незаконного переправлення призовників планували використовувати "обхідні" шляхи поза контрольно-пропускними пунктами.

Ще один канал нелегальної міграції проходив через західні регіони України. Щоб його реалізувати, зловмисники обіцяли оформити своїх клієнтів як водіїв агропромислових підприємств, які транспортують сільгосппродукцію до ЄС.

Співробітники СБУ задокументували факт злочинних дій, у тому числі передачу зловмисникам грошей за приховане вивезення до Євросоюзу двох потенційних призовників.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями перебування учасників угруповання у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях та виявили речові докази злочинної діяльності.

Наразі шістьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена у складі організованої групи) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки заблокувала ще три канали незаконного переправлення за кордон українських громадян призовного віку. В результаті масштабної спецоперації у декількох областях України затримано шістьох організаторів нелегальних "трафіків".