В Україні знову піймали і вже судитимуть впливових "злодіїв у законі" Умку й Лашу Свана

Українська поліція знову затримала кримінальних авторитетів Умку (Сергій Олійник) та Лашу Свана (Лаша Джачвліані). Як ідеться у повідомленні правоохоронців, вони наразі встановили всі сфери діяльності та зв’язки зазначених осіб.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зазначено, що ці "злодії в законі", перебуваючи у статусі підозрюваних у справі щодо поширення злочинного впливу, для вирішення конфліктів та координації кримінальної діяльності організували кілька так званих "сходок" за участю представників криміналітету.

На зібраннях вони прийняли рішення про виділення фінансової допомоги з так званого "злодійського общака" на "святкові потреби" криміналітету та "злодіїв в законі", які знаходяться у місцях позбавлення волі. Також вони наділили лідера ОЗГ ширшими "повноваженнями", а саме зі збору коштів, одержаних злочинним шляхом на території Одеси.

Вказано, що підставою для затримання Умки та Лаші Свана "на гарячому" стали зібрані департаментом стратегічних розслідувань та Головним слідчим управлінням Нацполіції матеріали. Їм повідомили про підозру за організацію та участь у злочинному зібранні (частина 1 статті 255-2 Кримінального кодексу).

Втім, оперативники та слідчі продовжують проводити комплекс заходів для збору доказів протиправної діяльності інших представників криміналітету для притягнення їх до відповідальності.

Як вказують при цьому в поліції, розслідування справи щодо поширення зазначеними "злодіями в законі" свого злочинного впливу (частина 3 статті 255-1 КК) наразі вже завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Прокурори готують клопотання в суд щодо обрання затриманим запобіжних заходів.

У свою чергу, як повідомляє з посиланням на начальника ДСР Нацполіції Андрія Рубеля видання "Страна.ua", Олійник та Джачвліані були затримані одночасно, будучи викликаними в поліцію для ознайомлення з торішньою справою.

"І там же на місці були затримані за новим епізодом - організацію та участь у злочинних зборах. ДСР документували кілька місяців факти, щоб вручити підозри за цією статтею. Раніше Умку затримували за іншою кримінальною справою і рішенням суду його було звільнено під заставу. Домашнього арешту у нього не було. Лаша Сван мав обмеження – нічний домашній арешт – і він його не порушував", - розповів Рубель.

Відомо, що Умка був "коронований" у 2014 році, а Лаша Сван отримав неформальний статус "злодія в законі" ще у 1995 році. Вони вважалися одними із найвпливовіших "авторитетів" в Україні та контролювали криміналітет одразу у кількох областях — Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону.

19 травня минулого року Олійника затримали в аеропорту при спробі виїхати з країни, а Джачвліані — у готелі. Під час обшуків 20 травня було вилучено злодійський "общак" у різній валюті в еквіваленті 3,2 мільйона доларів, а також дорогі транспортні засоби, холодну та вогнепальну зброю з патронами та понад 60 одиниць цінних ювелірних виробів.

З 21 травня 2021 року обидва "авторитети", як і сотні інших представників організованого криміналітету, знаходяться в Україні під санкціями за рішенням Ради нацбезпеки та оборони, введеним в дію президентом Володимиром Зеленським.