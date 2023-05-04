В Україну намагались нелегально ввезти літак

Київські митники викрили спробу ввезення цілого літака Cessna по частинах.

Про це повідомила Державна митна служба.

Згідно з документами, поданими до митного оформлення, з Румунії на територію України вантажним автотранспортом прямували частини літака Cessna, що був у використанні, а саме фюзеляж та крила, вартістю 9 тис. євро. Однак під час огляду вантажу київські митники визначили, що товар є не частинами літака, а безпосередньо літаком у частково розібраному стані.

Окрім заявлених фюзеляжа та крил у вантажівці знаходились інші частини: вертикальний та горизонтальний стабілізатори з кермом напряму та висоти, крісла, обшивка, двері, шасі, бортове обладнання, обтічники, частини вихлопні системи двигуна тощо. По суті вантаж являв собою літак Cessna, модель 182M, без двигуна та окремого бортового устаткування.

Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу, літак вилучено до винесення судом рішення у справі.

Нагадаємо, у лютому Служба безпеки викрила на корупції начальника одеського управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби. Посадовець налагодив механізм систематичного вимагання грошей з бізнесменів, за хабарі чиновник обіцяв імпортерам продовольчої продукції не створювати штучних перешкод під час досліджень якості іноземних товарів, які ввозяться в Україну.