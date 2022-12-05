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В управління АРМА передали два підприємства на Івано-Франківщині
Суд задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань про передачу в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) заводу та виробничо-складського комплексу на Івано-Франківщині, власниками яких є росіяни.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Зазначається, що йдеться про виробничо-складський комплекс поліетиленових і полівінілхлоридних труб та завод карбамідних смол загальною площею понад 18 тис. м2.
Раніше за ініціативи ДБР суд арештував частки в статутних капіталах цих підприємств, вартістю близько 70 мільйонів гривень.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Слідство встановило, що їх фактичними власниками є громадяни Росії. Вони намагалися приховати це аби уникнути конфіскації майна у дохід держави. Росіяни створили офшорну компанію, через яку контролювали виробничу діяльність підприємств", - зазначають в ДБР.
Також встановлено, що ці підприємства ухилялись від сплати податків.
"Триває розслідування за фактом ухиляння від сплати податків цими підприємствами (ч. 2 ст. 212 КК України). Сума таких збитків держбюджетові може становити десятки мільйонів гривень", - повідомили в ДБР.
Раніше Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, отримало 70 мільйонів гривень, арештованих на банківських рахунках промислового підприємства у Нікополі Дніпропетровської області, засновниками якого є громадяни Росії.