В Ужгороді п'яний співробітник ТЦК побив жінку: у МВС та Міноборони відреагували

В Ужгороді нетверезий співробітник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) побив дружину військовослужбовця. У Міністерстві оборони різко відреагували на інцидент, а поліція розпочала кримінальне провадження.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ, 25 червня надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць Ужгорода невідомий чоловік вчинив конфлікт з військовослужбовцем та його дружиною. Зловмисник наніс тілесні ушкодження жінці, після чого втік з місця події.

"Співробітники поліції встановили, що нападником є 55-річний місцевий житель, працівник ТЦК СП. Його розшукали та доставили до районного управління поліції. Встановлено, що фігурант перебував у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає штраф або виправні роботи на строк до одного року.

У поліції готують матеріали для повідомлення співробітнику ТЦК про підозру.

Наразі у справі проводяться необхідні слідчі дії. Також призначено проведення судово-медичної експертизи.

Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк вже відреагував на інцидент.

"У засобах масової інформації та соціальних мережах поширена інформація про окремі випадки негідної поведінки військовослужбовців зі складу ТЦК та СП по відношенню до громадян України. У межах перевірки роботи ТЦК та СП в усіх регіонах України готові реагувати на кожний подібний інцидент", - зазначив він.

Павлюк наголосив, що усі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця ЗСУ, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції.

"По кожній подібній ситуації буде проведено службові розслідування, а винні — притягнені до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством", - додав він.

Крім того, заступник міністра звернувся до громадян, які стикалися з проблемами у взаємодії з уповноваженими особами ТЦК та СП, з проханням повідомити про ці випадки за номером 0 800 31 01 79; на електронну пошту [email protected]; на чат-бот в телеграм: https://t.me/tck_report_bot.

Нагадаємо, в Україні на тлі скандалу з одеським військомом Євгеном Борисовим, якого нещодавно звільнили з посади через зловживання службовим становищем, створили комісію для перевірки діяльності фахівців усіх територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки. Перші результати очікуються вже за місяць.